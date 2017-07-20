МВД получит 20 миллионов евро в рамках нового украинско-европейского проекта

МВД получит 20 миллионов евро в рамках проекта Украина-ЕС PRAVO, который стартовал сегодня. Об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков в Twitter.

Он отметил, что в рамках проекта для МВД будут выделены средства на развитие криминального блока, новую систему управления и образования НПУ.

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"С Послом Мингарелли дали старт проекта ЕС-Украина PRAVO. Для МВД: развитие криминального блока, новая система управления и образования НПУ - 20 млн евро", - написал Аваков.

С Послом Мингарелли дали старт проекта ЕС-Украина PRAVO. Для МВД: развитие крым. блока, новая система управления и образования НПУ – 20 млн. евро pic.twitter.com/UsFFp8tlIa — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 июля 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, в понедельник, 17 июля, Нацполиция подвела итоги работы за первое полугодие 2017 года. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков По его словам, динамика работы полиции уверенно положительная.

Он сообщил, что в сфере особо тяжких преступлений против жизни и здоровья людей уровень раскрытия преступлений составляет от 87% по умышленными убийствами до 93% - нанесение тяжких телесных повреждений.