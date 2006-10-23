Яценюка приняли в НСНУ без его заявления

Первый заместитель главы Секретариата Президента Арсений ЯЦЕНЮК не писал заявления о вступлении в партию «Народный Союз Наша Украина», несмотря на то, что 19 октября политсовет НСНУ единогласно проголосовал за его принятие в свои ряды.

Об этом сообщил руководитель главной службы информационной политики Секретариата Президента Александр СЕМИРЯДЧЕНКО, передает «Главред».

По словам А.СЕМИРЯДЧЕНКО, сразу по окончанию III съезда НСНУ и сам А.ЯЦЕНЮК сказал об этом журналистам, уверяя, что «сейчас нет оснований говорить о моем окончательном членстве в «Нашей Украине».

Информацию А.СЕМИРЯДЧЕНКО подтвердила УНИАН и руководитель информационного департамента «Нашей Украины» Татьяна МОКРИДИ.

Как сообщалось, 20 октября глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА в эфире телеканала «1+1» подтвердил, что его «коллеги БОНДАР, ЯЦЕНЮК, ПОЛЯЧЕНКО вошли в партию».