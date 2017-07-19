С провозглашением "Малороссии" Россия окончательно стала стороной конфликта - Фриз

Председатель Постоянной парламентской делегации в ПА НАТО и народный депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз утверждает, что провозглашение "Малороссии" на временно оккупированных территориях полностью меняет ситуацию относительно войны на востоке Украины. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Образование так называемой Малороссии вчера осудили все страны нормандского формата, вместе с тем фактически молчаливое согласие Кремля (поскольку официального осуждения заявления не было сделано) вполне меняет ситуацию относительно войны на востоке Украины", - утверждает Фриз.

"Несмотря на то, что формат "Малороссия" прямым образом указывает на территориальные претензии именно Российской Федерации в восточные регионы Украины, оккупационный характер действий России не только в аннексированном Крыму, но и на Донбассе, то формально мы отходим от понятия сепаратизм в действиях пособников Кремля, и имеем дело с открытым коллаборационизмом", - объясняет нардеп.

"С провозглашением Захарченко Малороссии Россия окончательно стала стороной конфликта", - резюмировала Фриз.

Как сообщал УНИАН, 18 июля главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко предложил "вместо Украины" создать "переходное государство "малороссия". По словам Захарченко, "создание нового независимого государства поможет остановить конфликт на Донбассе".