Ющенко в борьбе с коррупцией рассчитывает на Мороза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с пониманием относится к процессу улучшения антикоррупционных законопроектов, которые он направил на рассмотрение Верховной Рады, но не хотел бы, чтобы это превратилось в «способ волокиты» при принятии важных для государства законов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Будапеште, отвечая на вопрос журналистов.

В частности, комментируя решение парламента отправить на доработку в профильный комитет 3 из 6 законопроектов, касающихся борьбы с коррупцией, В.ЮЩЕНКО отметил: «Это нормальный ход обогащения документа как такового».

Он добавил, что отнесся с пониманием и политическим терпением к процессу совершенствования собственных законопроектов со стороны парламента.

Вместе с тем, как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, он обратился к Председателю ВР Александру МОРОЗУ, чтобы тот лично обратил внимание на ход доработки этих законопроектов. «Такое слово от спикера украинского парламента я получил, и поэтому надеюсь, что никаких проблем, которые бы заблокировали рассмотрение этих документов и в комитете, и в парламенте, в дальнейшем не будет», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО 15 сентября предложил парламенту принять 6 антикоррупционных законов.

17 октября во время встречи с А.МОРОЗОМ Президент Украины заявил о необходимости скорейшего принятия пакета антикоррупционных законов, которые он подал на рассмотрение парламента. Президент отметил, что вопросы борьбы с коррупцией есть в программах фактически всех политических сил, присутствующих в Верховной Раде. В.ЮЩЕНКО отметил, что промедление с принятием этих законопроектов может вызвать крайне негативную реакцию со стороны Совета Европы. Учитывая это, Президент предлагает принять пакет в первом чтении, после чего доработать его, учитывая все замечания и предложения.