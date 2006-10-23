Пинзеник поднялся со шпагата

Партия “Реформы и порядок” надеется, что «Наша Украина» все-таки найдет возможность вести совместную конструктивную оппозиционную деятельность с Блоком Юлии Тимошенко».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПРП, об этом заявил заместитель председателя ПРП Владимир ФИЛЕНКО.

В частности, по его словам, ”мы не теряем надежды, что «Наша Украина», в которой есть здоровые силы, проанализирует ситуацию, снимет претензии, и все-таки найдет возможность вести совместную конструктивную оппозиционную деятельность с БЮТ».

Комментируя объединение партии «Реформы и порядок» с БЮТ, В.ФИЛЕНКО сказал, что он лично «счастлив, что это произошло, потому что мы долго стояли на шпагате между «Нашей Украиной» и Блоком Юлии Тимошенко, и рано или поздно нам нужно было определяться. Такая определенность на сегодняшний день есть».

Заместитель председателя ПРП подчеркнул, что партия «Реформы и порядок» «всегда отстаивала идеи единства «помаранчевой» команды». «Для нас, как и для «помаранчевого» электората, большой трагедией был раскол в этой команде. И мы прилагали максимум усилия, чтобы помирить две крупнейшие ветви этого лагеря», – отметил он.

«Хочу обратиться еще раз к нашим друзьям и побратимам «нашеукраинцам»: хватит удивлять людей, нужно делать общую оппозицию и совместно вдохновенно работать на развитие Украины», – подчеркнул В.ФИЛЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 20 октября лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель партии «Реформы и порядок» Виктор ПИНЗЕНИК подписали соглашение о совместной деятельности в оппозиции в рамках расширенного политического блока “Блок Юлии Тимошенко”.

В.ПИНЗЕНИК во время подписания документа отметил, что ПРП приняла решение о переходе в оппозицию и призывает и «Нашу Украину» действовать сообща. Он сказал, что рад, что “Наша Украина” хотя и поздно, но все же определилась с оппозиционностью.