Самолет, которым летел Черновецкий, совершил вынужденную посадку

Вполне возможно, что Киевский городской голова Леонид Черновецкий будет считать своим вторым днем рождения субботу 21 октября 2006 года. В этот день, в 16. 55 в международном аэропорту Борисполь вынужденную посадку совершил самолет «Хоккер-800» авиакомпании «LB AIR», выполнявший чартерный рейс по маршруту Абу-Даби – Киев. По предварительным выводам специалистов авиационного дела, в самолете отказала гидравлическая система. На борту находились три члена экипажа и два пассажира, одним из которых был столичный мэр Леонид Черновецкий.

Обозреватель