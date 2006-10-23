СБУ дала персоне нон-грата один день

Российскому политтехнологу Глебу Павловскому запрещен въезд на территорию Украины на протяжении 5 лет.

Как сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, такое решение было принято в июле этого года "за деятельность, противоречащую национальным интересам Украины".

По ее словам, именно поэтому в субботу, когда он прибыл в Одессу из Москвы, его не впустили в страну.

По ее словам, Павловский по этому вопросу обратился в дипломатическое представительство России в Украине.

"Учитывая гуманитарный характер его приезда, а именно необходимость забрать больного отца (1925 года рождения), СБУ проявила добрую волю и согласно с внешнеполитическим ведомством разрешило Павловскому въезд на территорию Украины на одни сутки", - сообщила Остапенко.

По ее словам, 22 октября Павловский покинул Украину вместе с отцом, который является гражданином Украины.

Во время выборов президента в 2004 году Павловский был политтехнологом штаба Виктора Януковича. На парламентских выборах 2006 года он работал с командой Наталии Витренко.

Украинская правда