Ющенко празднует 50-летие революции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в Будапеште принял участие в торжествах, посвященных 50-й годовщине Революции и освободительной борьбы венгерского народа.

Как передает корреспондент УНИАН, торжества состоялись на центральной площади города перед домом Государственного собрания Венгрии.

Во время воинской части церемонии состоялся парад, на котором были продемонстрированы национальные флаги стран-участниц мероприятия.

После этого руководители Венгерской Республики, а также главы делегаций стран, принимающих участие в торжествах, возложили цветы к Памятнику жертвам 1956 года.

После торжественного марша Почетного караула главы государств и правительств перешли в помещение дома Государственного собрания Венгрии, где они осмотрят выставку «В честь героев 1956 года», а затем в зале пленарных заседаний Верхней палаты Государственного собрания примут «Декларацию свободы «Будапешт-1956». Это состоится в рамках Будапештского форума свободы, на котором с речами выступят руководители Венгрии.

Также на сегодня запланировано возложение цветов главами делегаций к Памятнику жертвам революции на Центральном гражданском кладбище.

В торжествах принимают участие 59 делегаций, 14 из них возглавляют Президенты государств. Прибыли также делегации от международных организаций, в том числе от Европейской комиссии, Совета Европы, НАТО, посланец Папы Римского и другие.

Как сообщал УНИАН, восстание в Венгрии вспыхнуло 23 октября 1956 года. В Будапеште прошла мирная демонстрация студентов, которые засвидетельствовали свою солидарность с польскими рабочими, которые в июне 1956 года в Познани выступили с требованиями демократизации жизни, проведения социально-экономических реформ. В центре Будапешта манифестанты снесли памятник Иосифу Сталину. В ночь на 24 октября начались массовые захваты полицейских участков, разоружения воинских частей, а в страну были введены дополнительные части советских войск.

Сопротивление повстанцев в Будапеште и некоторых городах продолжалось до 11 ноября. Во время боев погибло, по разным данным, от 2,5 до 4 тысяч повстанцев и 720 советских военнослужащих. Ранения получили более 20 тыс. людей с обеих сторон. После подавления восстания в Венгрии начались массовые аресты. Беженцами стали около 250 тыс. человек.