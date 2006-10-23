Черновецкий подпишет договор с послом США в Украине

Сегодня в 17.15 состоится встреча Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на встрече планируется торжественное подписание договоров о приобретении Соединенными Штатами Америки земельного участка на ул. Танковой,4.

Встреча пройдет в помещении Киевской городской госадминистрации (комн. 512).

Аккредитация проводится пресс-службой КГГА до 16.30 по телефонам: 279-24-11, 279-93-42.