Скажите Зваричу все, что думаете

Министр юстиции Украины Роман ЗВАРИЧ убежден в том, что политическую реформу нужно совершенствовать, а не отменять.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Наша Украина» была и остается на той позиции, что нужно не отменять политреформу, а нужно ее совершенствовать», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

По его словам, то, что сейчас записано в Конституции, оно не адекватно, ведь есть очень много вопросов, которые искусственно создают коллизии, политические конфликты. «Основной Закон не должен вызывать дебатов», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

При этом он отметил, что в случае, если народные депутаты напишут соответствующие обращения по вопросу политреформы и докажут свою позицию, то это может вызвать реакцию Конституционного Суда Украины.

Кроме того, на пресс-конференции Р.ЗВАРИЧ сообщил, что возглавляемое им министерство обновило и структурно изменило официальный веб-сайт Минюста. По словам Р.ЗВАРИЧА, цель обновления веб-сайта министерства заключается в создании самых благоприятных условий для диалога между министерством и обществом. Р.ЗВАРИЧ выразил мнение, что обновленный веб-сайт позволит улучшить такую связь, оптимизировать ее, и таким образом сотрудники министерства будут иметь возможность знать, какие проблемы на сегодня беспокоят общество и соответствующим образом реагировать на них.

Кроме того, министр сообщил, что в ближайшее время с помощью этого сайта граждане будут иметь возможность непосредственно писать электронные письма на его имя. При этом Р.ЗВАРИЧ указал адрес своей электронной почты: zvarich@mіngust.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря 2004 года Верховная Рада в пакете с другими законами внесла изменения в Конституцию, в результате которых Украина с 2006 года фактически стала парламентско-президентской республикой. Политреформа, предусмотренная изменениями в Конституции, вступила с 1 января 2006 года.

20 октября в 2006 г. советник Президента Украины по политическим вопросам Тарас СТЕЦКИВ в интервью газете «Известия в Украине» выразил мнение, что в 2007 году можно будет начать совершенствование конституционной реформы.

«2007 год, вероятнее всего, станет годом, когда мы приступим к реализации того положения Универсала, где речь идет о совершенствовании конституционной реформы», - сказал он.

Т.СТЕЦКИВ отметил, что в данном случае не речь идет об отмене конституционных изменений, которые были приняты в 2004 году.

Он также сказал, что сейчас предлагается создать совместно с Верховной Радой конституционную комиссию для совершенствования реформы. Советник Президента не предоставил других деталей.