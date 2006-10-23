Наша Украина даст задний ход?

Министр юстиции Украины, член Совета политической партии «Народный Союз Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ не исключает, что на этой неделе НСНУ вернется к переговорам с антикризисной коалицией.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.

«Из того, что я услышал (имеется в виду выступление Президента во время субботнего съезда НСНУ – УНИАН), я понял, что Президент не исключает… возможности найти определенные точки понимания с политическими силами, которые сегодня составляют антикризисную коалицию. Поэтому думаю, что на протяжении этой недели могут быть приняты определенные решения», - сказал Р.ЗВАРИЧ, добавив при этом: «Но пока еще решение «Нашей Украины» остается неизменным, хотя я не исключаю, что будут другие позиции».

Говоря о своей отставке или, наоборот, о продолжении работы в должности министра юстиции, Р.ЗВАРИЧ ответил: «Министр останется министром до принятия соответствующего решения Верховной Радой».

При этом он отметил, что министры от «Нашей Украины», которые работают в правительстве Виктора ЯНУКОВИЧА, «подали заявления об отставке и, я думаю, что аргументировано их довели».

В контексте сказанного Р.ЗВАРИЧ отметил, что судьба любого министра, независимо от того, написал он заявление или не написал, находится в руках парламента. «Что касается политической стороны, я не исключаю такой возможности, что на этой неделе будут проведены определенные консультации, разговоры, чтобы вернуться к обязательствам, которые взяли стороны, подписывая Универсал», - сказал он.

Кроме того, Р.ЗВАРИЧ отметил, что Универсал национального единства «носит обязательственный характер, а не декларативный».

В то же время он сказал что Президент неоднократно подчеркивал, что те, кто не признает положений Универсала, не должны работать в государственных и исполнительных органах власти. «Министрам нечего делать в правительстве, если они не готовы (к выполнению положений Универсала)», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 21 октября, на третьем отчетно-выборном съезде НСНУ почетный председатель партии, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, отвечая на вопрос, окончательным ли является переход «Нашей Украины» в оппозицию, высказался за необходимость консолидации политических сил, в том числе с Партией регионов, с СПУ, а также и с внепарламентскими силами.