Медведько восстановил донецкого прокурора
11:40, 23 октября 2006Политика
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"Не свой" Баганец попрощался с коллективом
Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО восстановил Виталия МУРЗУ в должности прокурора Донецкой области. Информацию об этом УНИАН подтвердили в прокуратуре области.
В прокуратуре также подтвердили, что в минувшую пятницу, 20 октября, бывший прокурор области Алексей БАГАНЕЦ попрощался с коллективом прокуратуры.
В прокуратуре предполагают, что В.МУРЗА приступит к исполнению обязанностей прокурора области 24 октября.
Как сообщал УНИАН, 10 октября 2006 года Кировский районный суд города Донецка восстановил в должности прокурора области В.МУРЗУ, который занимал должность прокурора в 2003-2005 годы. Такое решение суда А.БАГАНЕЦ объяснил тем, что он в Донецкой области "не свой".
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