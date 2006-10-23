Медведько восстановил донецкого прокурора

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО восстановил Виталия МУРЗУ в должности прокурора Донецкой области. Информацию об этом УНИАН подтвердили в прокуратуре области.

В прокуратуре также подтвердили, что в минувшую пятницу, 20 октября, бывший прокурор области Алексей БАГАНЕЦ попрощался с коллективом прокуратуры.

В прокуратуре предполагают, что В.МУРЗА приступит к исполнению обязанностей прокурора области 24 октября.

Как сообщал УНИАН, 10 октября 2006 года Кировский районный суд города Донецка восстановил в должности прокурора области В.МУРЗУ, который занимал должность прокурора в 2003-2005 годы. Такое решение суда А.БАГАНЕЦ объяснил тем, что он в Донецкой области "не свой".