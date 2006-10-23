Ющенко поедет в гости к Nokia

26-27 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит официальный визит в Финляндию и примет участие в саммите Украина–ЕС.

Как сообщает официальный сайт Президента, планируется, что в четверг, 26 октября глава Украинского государства проведет встречи с руководством Финляндии: Президентом Тарьей ГАЛОНЕН, премьер-министром, председателем Европейского Совета Матти ВАНГАНЕНОМ, спикером парламента Пааво ЛИППОНЕНОМ.

Глава Украинского государства вместе с Президентом Финляндии примет участие в открытии делового форума «Украина: новые возможности для бизнеса и инвестиций», организованного Финской конфедерацией промышленников.

Также В.ЮЩЕНКО посетит главный офис компании «Нокиа».

В пятницу, 27 октября, Президент Украины примет участие в саммите Украина–ЕС. Евросоюз на заседании будут представлять премьер-министр Финляндии М.ВАНГАНЕН, президент Европейской Комиссии Хосе Мануэль БАРРОЗУ, Генеральный секретарь Совета ЕС Хавьер СОЛАНА.

Ключевые моменты этого мероприятия – обсуждение актуальных проблем сотрудничества, выполнение Плана действий Украина–ЕС, новое рамочное соглашение между Украиной и Евросоюзом. Речь идет о документе, который позволит вывести отношения Украины с ЕС на качественно новый уровень политического диалога, обеспечить постепенную интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС, его правовое пространство и пространство безопасности, отмечает пресс-служба В.ЮЩЕНКО.

Стороны также рассмотрят принципы создания углубленной зоны свободной торговли, которая будет одним из основных элементов нового соглашения.

Особое внимание будет уделено вопросам углубления энергетического сотрудничества. Приоритетной задачей для Украины и ЕС является вывести проект строительства нефтепровода Одесса – Броды – Плоцк на финальный этап реализации.

В рамках саммита будут парафированы соглашения о визовом режиме и реадмиссии.