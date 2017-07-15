Прокуратура просит арестовать Добкина с залогом в 150 миллионов гривень

Прокуратура просит суд применить в отношении народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Михаила Добкина меру пресечения в виде ареста, а размер залога определить в размере не менее 150 миллионов гривен.

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Об этом сообщает «Радио Свобода».

Сторона обвинения обосновала это ходатайство опасениями, что Добкин может влиять на ход расследования.

Напомним, Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Михаилу Добкину.

Накануне генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что прокуратура намерена просить суд избрать для Добкина меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 июля дала согласие на лишение депутатской неприкосновенности, задержание и арест Добкина.

Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействии мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отрицает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

14 июля Добкину вручили уведомление о подозрении.