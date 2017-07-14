На Житомирщине учреждения получат более 430 тысяч гривен возмещения за проживание и лечение переселенцев и бойцов АТО

На Житомирщине ряд учреждений получит более 430 тыс. грн возмещения за проживание и лечение вынужденных переселенцев и участников антитеррористической операции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, суммы возмещения согласовали сегодня, 14 июля, члены рабочей группы при облгосадминистрации под руководством заместителя председателя Житомирской ОГА Ярослава Лагуты.

Так, за проживания внутренне перемещенных лиц гостиница «Житомир» получит 136 тыс. грн, санаторий «Тетерев» – 118,9 тыс. грн.

За лечение участников АТО и членов семей погибших участников боевых действий медицинским учреждениям области возместят 176,8 тыс. грн.

Также Лагута дал поручение на следующей неделе собраться членам рабочей группы и пересмотреть систему расчетов за проживание переселенцев в гостинице «Житомир».

«Сейчас в области переселенцы проживают в двух заведениях — отеле «Житомир» и санатории «Тетерев», в общем это – 251 человек, именно за проживание этих людей заведениям и возмещают средства», - уточнили УНИАН в пресс-службе ОГА.

Лечение участников АТО в области осуществляют: санаторий «Дениши», Житомирский областной лечебный центр вертебрологии и реабилитации, Житомирская областная больница имени А. Ф. Гербачевского и другие заведения.