Москаль: Балога угробил рейтинг Ющенко

Глава Секретариата Президента Виктор Балога уже сделал все возможное и невозможное, чтобы угробить рейтинг Президента Виктора Ющенко. Об этом заявил народный депутат от НУНС, представитель группы «Народная самооборона» Геннадий Москаль, сообщает Главред со ссылкой на пресс-службу «Народной самообороны».

«Когда господина Балогу господин Ющенко назначил главой своего Секретариата, рейтинг Президента был 20%. На сегодня он составляет около 2%», - доказывает политик.

«Если я хозяин предприятия (страны) с прибыльностью в 20% и нанимаю менеджера, чтобы он эту прибыльность увеличил, а он разрушает производство, и мое состояние снижается до 2%, то, извините, неужели в данном случае речь идет об эффективном менеджере?», - привел сравнение Москаль.