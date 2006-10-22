Ющенко напоминает Нашей Украине о ее «прямой обязанности»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает, что «прямой обязанностью» «Нашей Украины» является налаживание сотрудничества с центристско-правыми политическими силами, которые не попали в парламент. Об этом Глава государства сообщил сегодня в Будапеште во время встречи с украинским обществом в помещении Государственного органа самоуправления украинцев Венгрии.

«Досадно, что при обстоятельствах выборов вне активного политического процесса сегодня остаются такие политические силы, как Народная партия Украины, как партия «Пора», как ПРП и многие другие центристско-правые силы, которые стояли на здоровых государственнических национальных позициях. Вчера на съезде («Нашей Украины» - УНИАН) я выступал и говорил, что прямая обязанность «Нашей Украины» - эти политические силы задействовать в диалог и сформировать вокруг общих проектов логику общих действий», - в частности, сказал В.ЮЩЕНКО.

Выступая перед диаспорой, Президент подчеркнул, что в политическом смысле ему «до какой-то меры больно», что помаранчевая коалиция «находится в сложном диалоге». Иногда, по его словам, это проблемы идей, намерений, экономического, а также внешнего курса.

В частности, отметил В.ЮЩЕНКО, очень много времени представителями помаранчевого лагеря было потеряно на дискуссии по поводу разных подходов к проблематике европейской, а особенно евроатлантической интеграции, к проблематике приватизации и реприватизации, вокруг вопроса по компенсации сбережений, потерянных в бывшем Сберегательном банке СССР. «Это вещи, за которыми стоят либо действия, либо больше дурить нацию нельзя», - сказал Президент. Поэтому, по его словам, было досадно, когда целых три месяца помаранчевые силы формировали коалицию. «А это же партнеры, это же друзья, это же побратимы, это те люди, которые должны дышать одним воздухом. Иногда, знаете, враги за сутки договариваются», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что сейчас в кругу помарачевых сил проводится диалог и наблюдаются «продуктивные отношения». «Но, обычно, после того шага, который в частности, предприняли социалисты, тяжело было приходить в чувства, и многие вещи нужно было воспринимать под другим углом зрения», - в частности, что касается «другого формата взаимоотношений» в коалиции сказал В.ЮЩЕНКО.

В то же время Президент подчеркнул, что сегодняшние настроения в обществе говорят о том, что развернуть достижения свободы и демократии на другие позиции будет уже невозможно никогда.