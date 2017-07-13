ГПУ завтра попросит суд избрать Добкину меру пресечения в виде содержания под стражей

Генпрокуратура завтра обратится в суд для избрания народному депутату от “Оппозиционного блока” Михаилу Добкину меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сказал генпрокурор Юрий Луценко в комментарии журналистам после принятия парламентом решения о лишении депутатской неприкосновенности, задержании и аресте Добкина.

Читайте такжеДобкин уверяет, что придет завтра в ГенпрокуратуруНа вопрос, будет ли завтра Добкину вручено подозрение, Луценко отметил, что это решат следователи. “В принципе, мы готовы это делать. Но необходимы определенные процессуальные действия после сегодняшних событий”, - сказал он.

По словам Луценко, ГПУ уже завтра обратится в суд для избрания депутату меры пресечения в виде содержания под стражей. «На это дано разрешение парламента. Только таким образом мы могли просить об этом суд», - добавил он.

Луценко также отметил, что суд должен предложить Добкину внести залог. Размер залога, добавил он, будет “адекватным убыткам, которые, вероятно, нанесены харьковской громаде”.

Также Луценко объяснил, почему Михаила Добкина не задержали уже сегодня. "Для того чтобы задерживать народного депутата по коррупционным статьям до меры пресечения в виде содержания под стражей, необходимо решение суда. Только Национальное антикоррупционное бюро и САП имеют право делать это без решения суда, с превентивным задержанием", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что Генеральная прокуратура не имеет такого права.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.

Сегодня парламент поддержал представление прокуратуры о лишении его депутатской неприкосновенности, задержании и аресте.

Генпрокурор Луценко вызвал Добкина в Генеральную прокуратуру на завтра на 14.00.

В свою очередь Добкин уверяет, что не собирается уезжать из Украины и придет завтра в Генпрокуратуру.