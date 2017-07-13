Луценко вызвал Добкина в Генпрокуратуру завтра на 14.00

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко вызвал народного депутата Михаила Добкина в Генеральную прокуратуру завтра на 14.00. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сказал на заседании Верховной Рады при принятии решений о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Добкина.

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"Народному депутату Добкину объявляю вызов в Генеральную прокуратуру завтра на 14.00. Надеюсь, к тому времени суд примет все необходимые решения, которые позволят нам реализовать решение Верховной Рады", - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура усматривает в действиях Добкина признаки умышленного заговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействия мошенничеству с целью завладения 78 га земли в Харькове нормативной стоимостью более 220 млн грн.

Добкин отвергает все обвинения и уверяет, что Харьковский горсовет не принимал противозаконных решений, когда он был мэром города.