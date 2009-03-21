Организация «Голос нации» создана к выборам

На Прикарпатье создана общественно-политическая организация «Голос нации».

Об этом УНИАН сообщили в областной организации Украинской народной партии.

Областная учредительная конференция общественно-политической организации «Голос нации» состоялась в Калуше. Председателя Ивано-Франковской областной организации УНП, городского председателя Калуша Игоря НАСАЛИКА избрали руководителем нового образования. Городские и районные организации «Голоса нации» планируют создать в начале апреля.

На областной конференции присутствовали 124 представителя из 19 городов и районов Ивано-Франковской области.

Заместителем И.НАСАЛИКА избран член УНП из Ивано-Франковска Николай СЕМЕНЮК, а в правление организации вошли представители УНП из Снятина и Калуша. В организацию также вступил председатель Калушской городской организации УНП Александр ЧЕЛЯДИН. В настоящее время инициаторы создания «Голоса нации» проводят регистрацию организации.

А.ЧЕЛЯДИН сообщил журналистам, что новая общественная организация призвана «объединить всех, кто разочаровался в политических партиях». Он не скрывает, что новая организация создается к выборам.