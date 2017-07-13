Возле трибуны Рады снова скопились нардепы с мегафоном
13:56, 13 июля 2017Политика
171 0
Также раздается звук сирен.
Народные депутаты во время рассмотрения вопросов выступают с места / фото УНИАН
Возле трибуны Верховной Рады Украины снова начали собираться нардепы с мегафоном. Также раздается звук сирен.
Читайте такжеДобкин сообщил, что взял с собой в парламент "тревожный чемоданчик"
Тем временем спикер парламента Андрей Парубий продолжает выносить на голосование вопросы повестки дня, а народные депутаты во время рассмотрения вопросов выступают с места.
В частности, только 245 голосами нардепы наконец-то одобрили закон о Конституционном суде.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter