Возле трибуны Рады снова скопились нардепы с мегафоном

Возле трибуны Верховной Рады Украины снова начали собираться нардепы с мегафоном. Также раздается звук сирен.

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Тем временем спикер парламента Андрей Парубий продолжает выносить на голосование вопросы повестки дня, а народные депутаты во время рассмотрения вопросов выступают с места.

В частности, только 245 голосами нардепы наконец-то одобрили закон о Конституционном суде.