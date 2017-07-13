Возле трибуны Рады снова скопились нардепы с мегафоном

13:56, 13 июля 2017
Политика
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Также раздается звук сирен.

Народные депутаты во время рассмотрения вопросов выступают с места / фото УНИАН

Возле трибуны Верховной Рады Украины снова начали собираться нардепы с мегафоном. Также раздается звук сирен.

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Тем временем спикер парламента Андрей Парубий продолжает выносить на голосование вопросы повестки дня, а народные депутаты во время рассмотрения вопросов выступают с места.

В частности, только 245 голосами нардепы наконец-то одобрили закон о Конституционном суде.

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Теги: #Верховная Рада Украины