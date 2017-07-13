ЕС не признает аннексию Крыма - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не признает аннексию Крыма Россией и напоминает Российской Федерации о ее ответственности за выполнение Минских договоренностей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Туск сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко и президентом Европейской комиссии Жан-Клод Юнкером по результатам саммита Украина-ЕС.

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«И сегодня снова ЕС дал ясно понять, что мы непреклонны в поддержке Украины против агрессии Российской Федерации и попытки посягнуть на вашу независимость», - подчеркнул Туск.

«Мы вновь подтвердили нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины», - добавил Туск.

«Мы не признаем незаконную аннексию Крыма. Мы призываем к полному выполнению Минского соглашения всеми сторонами, подчеркивая в этой связи ответственность России», - подчеркнул Туск.

Он напомнил, что 28 июня ЕС решил продлить действие экономических санкций против России, введенных из-за ее агрессии против Украины.