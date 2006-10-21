Николай Катеринчук: Всем спасибо, кто скандировал мое имя

“О том, что Президент предложит перерыв в работе съезда, я узнал где-то в восемь утра, - сказал в эксклюзивном интервью УНИАН председатель политисполкома “Нашей Украины” Николай Катеринчук. - И мне хочется верить, что мне сообщили об этом так поздно в силу каких-то технологических нестыковок. К сожалению, большинство депутатов не поняли, почему именно был закрыт съезд. Они поняли и одобрили саму речь Президента, но удивились, почему им не дали высказаться, ведь сам Президент сказал, что принятию решения будет предшествовать дискуссия. Мне пришлось выйти на сцену именно для того, чтоб объяснить делегатам, что ничего плохого не происходит, что качество ключевых решений не отвечает требованиям Президента, их нужно доработать.

“Выступление Президента никоим образом не касалось работы коалиции, - считает депутат, - Президент говорил только о партийных проблемах, он предложил свой сценарий стратегий развития партии. И я так понимаю, переформатирование коалиции или продолжение переговоров “Нашей Украины” и “Партии Регионов” не поднималось в принципе”.

Говоря об упреках в плохой подготовке съезда, то Николай Катеринчук заметил, исполком готовил техническую часть мероприятия. И все технические службы, по его мнению, сработали “на пятерку”. Но содержательно съезд готовили председатель Совета партии и Совет партии.

На вопрос, не сам ли он организовал скандирование “в свою честь”, Николай Катеринчук сказал, что он хотел бы поблагодарить все, кто поддержал “мою позицию в партии относительно необходимости и направления перемен. А скандирование было для меня сюрпризом. И за тех людей, которые видят развитие партии по-другому, я буду бороться”.

Главным вопросом, по мнению депутата, остается не кто через три недели возглавит партию, а что она будет делать дальше. Партию возглавит Президент, и главное, чтоб он мог ее консолидировать и придать новое содержание самому ее существованию, вывести на новый уровень отношений с обществом”.