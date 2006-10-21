Борис Тарасюк про Рух, БЮТ, доверие и амбиции

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК не намерен оставлять должность председателя Народного Руха Украины или выходить из партии в связи с переходом НРУ в оппозицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Б.ТАРАСЮК заявил на пресс-конференции во Львове в субботу.

"Я высоко ценю доверие партии и не могу ее игнорировать" - отметил министр, акцентируя на том, что его партия не собирается ни с кем объединяться, в том числе и с блоком Юлии ТИМОШЕНКО: «Мы не собираемся ни к кому присоединяться - мы самостоятельная политическая сила».

По его мнению, БЮТ не является национально-демократической политической силой, поскольку недавно было обнародовано, якобы БЮТ подает заявку на вступление в Социнтерн.

По словам Б.ТАРАСЮКА, после выборов он предлагал национально-демократическим партиям объединиться, однако «все думают о своих амбициях, а не об объединении».

Как сообщал УНИАН, три недели назад “Наша Украина” приняла решение о переходе в оппозицию и предложила четырем своим министрам написать заявления об отставке. 19 октября эти заявления были зарегистрированы в Верховной Раде. “Наша Украина” также рекомендовала Президенту Украины отозвать министра обороны и министра иностранных дел, работающих в правительстве за его квотой.