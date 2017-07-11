Рада начала рассматривать представление о лишении неприкосновенности Довгого

Верховная Рада начала рассмотрение представления генерального прокурора Украины Юрия Луценко о лишении депутатской неприкосновенности народного депутата Украины Олеся Довгого (группа «Воля народа»). Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Читайте такжеДовгий предложил Луценко спросить экс-соратников по Соцпартии, как они в Киевсовете выделяли землюКак сообщал УНИАН, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что 19 июня направил генпрокурору представление на снятие депутатской неприкосновенности с Довгого в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного выделения участков в Киеве в 2007-2009 годах.

21 июня Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение Довгого к уголовной ответственности, в действиях которого усматриваются признаки злоупотребления служебным положением, совершенным в соучастии, с целью незаконного отчуждения 10 земельных участков в заказнике «Остров Жуков» общей площадью 44,25 га.

Довгий отвергает все обвинения.

4 июля регламентный комитет ВР направил председателю парламента Андрею Парубию заключение, в котором говорится о «существенных недостатках» в представлении на Довгого.