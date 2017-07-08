Генпрокуратура может изменить инкриминируемую депутату Довгому статью - СМИ

Генпрокуратура попытается изменить статью, по которой намерена привлечь к уголовной ответственности народного депутата Олеся Довгого. Об этом в своей статье для ZN.UA пишет главный эксперт Антикоррупционной группы РПМ Александр Леменов, ссылаясь на источники.

Читайте такжеРегламентный комитет Рады заявил о "существенных недостатках" в представлении ГПУ на Довгого"Источники свидетельствуют, что Генпрокуратура попытается изменить инкриминируемую ему статью. Это будет сделано для того, чтобы Довгий не избежал ответственности за истечением срока давности. Нет сомнений, что Луценко приложитвсе усилия для доведения этого принципиального для него дела до логического завершения", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, Довгому выдвигают обвинения в афере с незаконным выделением 100 га земли на территории заповедника "Жуков остров" когда он занимал должность секретаря Киевсовета. 4 июля регламентный комитет Рады признал представление Луценко относительно Довгого недостаточно обоснованным, и вернул его спикеру Рады Андрею Парубию.