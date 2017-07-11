Верховная Рада начала рассмотрение представления на Дейдея

16:22, 11 июля 2017
Политика
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Сам Дейд присутствует в сессионном зале парламента.

Фото УНИАН

Верховная Рада начала рассмотрение представления Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Читайте такжеНАБУ обнародовало доказательства по делу о незаконном обогащении нардепа Дейдея (схема, видео)Председатель ВР Андрей Парубий зачитал резолюцию этого представления, после чего парламент перешел к вопросам к генеральному прокурору Юрию Луценко, на что отведено 15 минут.

Как сообщал УНИАН, 21 июня Луценко внес в ВР представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Дейдея по ч. 3 ст. 168-2 Уголовного кодекса ("незаконное обогащение"). Его подозревают в обогащении на сумму 6,1 млн грн.

3 июля регламентный комитет Верховной Рады не поддержал представление по Дейдею, заявив, что считает его необоснованным.

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Теги: #представление ГПУ Дейдея