Приватизировали, а некоторые успели продать: киевские судьи придумали, что делать со служебными квартирами (фото, видео)

Судьи Окружного админсуда Киева приватизировали, а некоторые успели и продать выданные им служебные квартиры в новостройках на основании того, что квартиры были новые. Об этом говорится в расследовании Марины Ансифоровой для программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

В 2013-м году пять судей Окружного админсуда Киева получили квартиры для служебного использования. При этом у некоторых судей уже было жилье. В конце того же года судьи подали в суд с требованием обязать председателя своего суда Павла Вовка обратиться в районные администрации с просьбой исключить жилье из статуса служебного.

Далее квартиру приватизировали на основании того, что новые квартиры без ремонта не пригодны к жилью, а ремонтировать жилье, которое в них могут забрать, судьи не захотели. Сейчас, как обнаружили журналисты программы, в служебных квартирах проживают родственники судей, квартиранты или уже новые владельцы.

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Так, судья Окружного админсуда Киева Игорь Погрибниченко получил трехкомнатную служебную квартиру, в которую прописал мать, отца, сестру, деда и себя. При этом в декларации судьи указана еще одна квартира в Киеве, какой судья владеет с 2004-го года.

"Однако ни в служебном, ни в собственном жилье Игорь Погрибниченко не проживает. Зато соседи говорят, что постоянное место жительства Погрибниченко - дом площадью 202 квадратных метра в селе Мархаливка, который в 2016-м приобрела его мать", - рассказали журналисты.

Еще один экс-владелец служебной квартиры - судья Евгений Аблов, который в 2016-м продал свое приобретенное служебное, а потом приватизированное жилье за 9 миллионов 100 тысяч гривень. Свои действия объяснил публичностью своей квартиры: "Продал в Киеве квартиру, был вынужден отсюда уехать, так как передача "Наші гроші" в своих передачах сделала так, что жена сказала: "Мы не хотим больше, чтобы за нами бегали, нас снимали" - забрала детей и уехала в Одессу".

"Характерно, что на момент приобретения служебной квартиры в Киеве в семье судьи было три квартиры и дом. А жена, судья Юлия Аблова, была владелицей автомобиля Рогѕсһе Panamera", - говорится в расследовании.

А вот судья Елена Власенкова приватизировала служебную квартиру в 2015 году. Общий метраж жилья - 120 квадратных метров. Однако сейчас Власенкова там не проживает: помещение до сих пор не отремонтироваон, а сама служительница Фемиды жалуется: денег на ремонт нет. И отмечает, что государство не должно было выдавать ей квартиру, которая не соответствует санитарно-бытовым нормам.

"Андрей Федорчук - единственный судья Окружного админсуда из перечня, кто не вывел жилье из статуса служебного. Квартира, площадь которой 96 квадратных метров, так и остается в государственной собственности. Несмотря на то, что по закону, в служебном жилье должен проживать сам судья и его семья, в квартире проживают квартиранты. "Смотрите: квартира 76 - Гладкий Андрей живет... квартирант Андрей Гладкий", - такую информацию предоставили консьержи, которые работают в этом доме", - говорится в сообщении.

"Судья с детьми убеждает, что должен был получить квартиру в Киеве, потому что его дом в селе за десятки километров от Киева" не позволяет возить детей в школу. Селом судья называет престижное поселок Буча под Киевом, где у него дом на полтысячи квадратных метров. Его жена, Федорчук Мария, владеет около 60 гектаров земли в Киевской области", - добавили журналисты.

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