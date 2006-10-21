Ющенко на съезде Нашей Украины (фоторепортаж)
16:14, 21 октября 2006Политика
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После его выступления съезд закрылся на три недели
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается сторонником единства “оранжевых” сил и считает, что развал “оранжевого” единства - результат ошибочной политики, честолюбия и безответственности персоналий. В.Ющенко указывает на кризис в партии “Народный Союз Наша Украина” и призывает съезд НСНУ дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить его состав.
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