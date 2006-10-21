Ющенко на съезде Нашей Украины (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остается сторонником единства “оранжевых” сил и считает, что развал “оранжевого” единства - результат ошибочной политики, честолюбия и безответственности персоналий. В.Ющенко указывает на кризис в партии “Народный Союз Наша Украина” и призывает съезд НСНУ дать объективную и жесткую оценку руководству партии и обновить его состав.