Политкухня от Червоненко: рыбу чистим с головы

Член политсовета партии «Народный Союз Наша Украина» Евгений ЧЕРВОНЕНКО считает, что руководство НСНУ, не справившееся со своими задачами, должно уйти в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

«Я считаю, что правда – это путь к выздоровлению. То, что в команде, если она не играет, то нужно найти мужество, не смотря ни на какие медали до того, сесть на скамейку запасных – это тоже надо понимать», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО. Он подчеркнул, что всегда являлся сторонником правды, хотя она и не востребована в украинской политике.

Е.ЧЕРВОНЕНКО также выразил убежденность в том, что сегодня хороший день для партии, поскольку она должна обновиться. По его мнению, обновление должно начаться с местных организаций НСНУ.

Кроме того, Е.ЧЕРВОНЕНКО выразил мысль о том, что перед сегодняшним съездом было запланировано много сценариев «дворцовых переворотов» с целью поддержки отдельных личностей. При этом сам Е.ЧЕРВОНЕНКО отметил, что он не держится за место в руководящем органе партии.

Он также добавил, что, по его мнению, на сегодня не важно, какой партийный стаж будут иметь новые возможные руководители партии. Гораздо важнее чтобы эти люди понимали партию снизу и понимали вызовы сегодняшней политической ситуации в стране, отметил Е.ЧЕРВОНЕНКО.