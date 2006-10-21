Министр обороны удивлен действиями антикризисной коалиции
Сокращение расходов на армию недопустимо
Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет недопустимым изменение заявленного размера финансирования военного ведомства во время формирования государственного бюджета на следующий год.
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он заявил в прямом эфире программы „Ньюзмейкер” на радио „Эра”.
Министр выразил удивление тем фактом, что представители антикризисной коалиции пытаются уменьшить финансирование Вооруженных Сил Украины.
“Антикризисная коалиция, созданная в парламенте, внесла свои дополнения в Бюджетную резолюцию с требованием обеспечить финансирование Вооруженных Сил в 2007 году на уровне 2% ВВП. Как могло случиться, что люди, которые проголосовали за эту бюджетную резолюцию, после того, как оказались в правительстве, кардинально, на 180 градусов, меняют свою позицию? Это безответственно и непоследовательно”, – заявил А.ГРИЦЕНКО.
Министр обороны отметил, что руководство военного ведомства доказывало и доказывает депутатам Верховной Рады, обществу необходимость обеспечения собственной армии нормальными ресурсами. “Это около 11-12 миллиардов гривен, а не 8, которые выделяются сейчас”, – добавил он.
Кроме того, руководитель оборонного ведомства конкретизировал свой тезис в части денежного обеспечения военнослужащих. “Если общество хочет, чтобы в армии была нормальная психологическая атмосфера, чтобы не взрывались боеприпасы, чтобы наше оружие попадало в цель, а не в дома или самолеты гражданских авиакомпаний, оно должно заботиться о том, чтобы люди, в руках которых оружие, были обеспечены хотя бы минимально”, – подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.
Он отметил, что на плечах офицеров Вооруженных Сил Украины лежит огромная ответственность, и это требует соответствующего уровня денежного обеспечения. По словам министра обороны, офицеры ВСУ проходят службу там, куда их направляет государство, и потому значительную часть своего денежного обеспечения вынуждены отдавать за наем жилья.
“Когда лейтенанту платят 850 гривен в месяц, из которых 600 гривен он отдает за наем жилья, – это унижение офицера. Такого никогда не было”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.
Министр также акцентировал внимание на том, что если сейчас в Украине средняя зарплата составляет 1000 гривен, в промышленности – 1200, а в Киеве – 1700 гривен, то лейтенант ВСУ получает 850 гривен.