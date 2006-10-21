Министр обороны удивлен действиями антикризисной коалиции

Министр обороны Украины Анатолий ГРИЦЕНКО называет недопустимым изменение заявленного размера финансирования военного ведомства во время формирования государственного бюджета на следующий год.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом он заявил в прямом эфире программы „Ньюзмейкер” на радио „Эра”.

Министр выразил удивление тем фактом, что представители антикризисной коалиции пытаются уменьшить финансирование Вооруженных Сил Украины.

“Антикризисная коалиция, созданная в парламенте, внесла свои дополнения в Бюджетную резолюцию с требованием обеспечить финансирование Вооруженных Сил в 2007 году на уровне 2% ВВП. Как могло случиться, что люди, которые проголосовали за эту бюджетную резолюцию, после того, как оказались в правительстве, кардинально, на 180 градусов, меняют свою позицию? Это безответственно и непоследовательно”, – заявил А.ГРИЦЕНКО.

Министр обороны отметил, что руководство военного ведомства доказывало и доказывает депутатам Верховной Рады, обществу необходимость обеспечения собственной армии нормальными ресурсами. “Это около 11-12 миллиардов гривен, а не 8, которые выделяются сейчас”, – добавил он.

Кроме того, руководитель оборонного ведомства конкретизировал свой тезис в части денежного обеспечения военнослужащих. “Если общество хочет, чтобы в армии была нормальная психологическая атмосфера, чтобы не взрывались боеприпасы, чтобы наше оружие попадало в цель, а не в дома или самолеты гражданских авиакомпаний, оно должно заботиться о том, чтобы люди, в руках которых оружие, были обеспечены хотя бы минимально”, – подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

Он отметил, что на плечах офицеров Вооруженных Сил Украины лежит огромная ответственность, и это требует соответствующего уровня денежного обеспечения. По словам министра обороны, офицеры ВСУ проходят службу там, куда их направляет государство, и потому значительную часть своего денежного обеспечения вынуждены отдавать за наем жилья.

“Когда лейтенанту платят 850 гривен в месяц, из которых 600 гривен он отдает за наем жилья, – это унижение офицера. Такого никогда не было”, – сказал А.ГРИЦЕНКО.

Министр также акцентировал внимание на том, что если сейчас в Украине средняя зарплата составляет 1000 гривен, в промышленности – 1200, а в Киеве – 1700 гривен, то лейтенант ВСУ получает 850 гривен.