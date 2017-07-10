Сближение Украины с НАТО не будет способствовать укреплению стабильности в Европе – Кремль

В Кремле заявили, что сближение Украины с НАТО "не касается России напрямую", но это не будет способствовать укреплению стабильности в Европе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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"Что касается Украины и НАТО - это вопрос, который, наверное, не касается России напрямую, хотя он значительно касается России косвенно", - сказал он.

"Россия уже на протяжении многих лет существенно обеспокоена приближением военной инфраструктуры НАТО к нашим границам. Это будет дальнейший шаг, потенциально это может стать дальнейшим шагом в этом направлении, что, конечно же, не будет способствовать укреплению стабильности и безопасности на европейском континенте", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН об отношении Москвы к возможному началу дискуссии о предоставлении Украине плана по вхождению в НАТО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, президент Украины Петр Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции по результатам заседания Комиссии Украина-НАТО заявил, что Киев и НАТО начали дискуссии о введении Плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ) для Украины.

"Украина четко определила свою политическое будущее в сфере безопасности. ВР проголосовала, а я, как президент, как Верховный главнокомандующий, подписал закон, который ставит целью наше будущее членство в НАТО как цель нашей международной безопасности", - заявил он.

"Мы считаем необходимым, и сегодня это четко подчеркнули, чтобы мы начали дискуссию о введении membership action plan (План действий по членству — УНИАН), и наши предложения о начале дискуссии были с удовлетворением приняты", - подчеркнул президент.