Ющенко: надо консолидироваться с Партией регионов и СПУ

Президент Украины, почетный председатель НСНУ Виктор ЮЩЕНКО считает, что политические силы в Украине должны продолжать диалог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге для прессы, отвечая на вопрос, окончательным ли является переход «Нашей Украины» в оппозицию.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в своем выступлении на сегодняшнем съезде партии “Народный Союз Наша Украина” он говорил о необходимости консолидации политических сил, в том числе с Партией регионов, с СПУ, и также и с внепарламентскими силами.

Он подчеркнул, что вопрос, быть или не быть «Нашей Украине» в оппозиции, зависит от одного – «насколько тема консолидации будет воспринята нашими партнерами или союзниками».

Президент считает, что давать ответ на этот вопрос еще рано, поскольку не проведены финальные дискуссии, которые в конце концов и приведут к окончательной позиции. «Не ставится за цель за один день или за одну неделю пройти весь переговорный марафон», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что призывает своих коллег проявить терпение и политическую мудрость. Он подчеркнул, что очень часто все решается не через диалог с политическими партиями, а через средства массовой информации, через апелляцию к обществу. «Мы понимаем, что Украина должна быть консолидированной, единой и стабильной. Отворачиваться от этих задач и говорить, что мы легко находим пути для оппозиционности... Я не убежден, что это лучший ответ для «Нашей Украины», - сказал Президент.

Он отметил, что соглашается с тем, что в случае, если «Наша Украина» после завершения дебатов не найдет понимания с другими политическими силами, она, безусловно, уйдет в оппозицию.