Выполнение "Минска" может гарантироваться миротворцами ООН или полицейской миссией ЕС – Порошенко

Имплементация Минских договоренностей может гарантироваться миротворцами под эгидой ООН или полицейской миссией Европейского Союза либо ОБСЕ на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции сегодня в Киеве.

«Эффективная солидарность и единство европейское, трансатлантическое, глобальное в формате «Большой семерки» - это важный инструмент для того, чтобы вернуть Россию за стол переговоров. Это первое. Второе: мы должны иметь согласованную стратегию для немедленного внедрения пакета Минских договоренностей, включительно с прекращением огня, отводом российских войск с украинской территории и отводом российских систем залпового огня, танков, вооружения, чтобы они были отведены на расстояние и начался процесс освобождения заложников», - сказал президент.

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Порошенко подчеркнул необходимость обеспечения работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в том числе на границе между Украиной и Россией.

«И желательно, чтобы такая имплементация гарантировалась либо миротворцами под эгидой ООН..., либо же роль также полицейской миссии Европейского Союза или ОБСЕ», - сказал он.