Ющенко: партия не должна превращаться в ЗАО

Президент Украины, почетный председатель партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО считает порочной практику принятия в партию бывших должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на ІІІ съезде НСНУ в Киеве.

«Практика вербовки партией лиц, которые занимали высокие должности или были депутатами, привела к тому, что партия стала придатком властных структур», - сказал Президент. Он отметил, что особенно это было заметно на протяжении последних трех кварталов этого года.

«Я не хочу, чтобы партия превращалась в закрытое акционерное общество, где главные акционеры могут решать, что нужно для партии», - отметил В.ЮЩЕНКО.