Пора отказаться от политики взаимоуничтожения

Президент Украины, почетный председатель партии “Народный Союз Наша Украина” Виктор ЮЩЕНКО призывает НСНУ отказаться от политики взаимоуничтожения в интересах политики сосуществования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на ІІІ съезде партии.

«Я вижу, как достичь политической стабильности в Украине», - сказал Президент. «Через противостояние или взаимоуничтожение мало чего можно сделать. Мы должны строить политику сосуществования», - добавил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что более двух лет Украина находится в состоянии политической войны. Однако сейчас есть возможность достичь политической стабильности, по крайней мере, на ближайшие три с половиной года. «Как достигается стабильность? Это дорога политической консолидации – услышать партнера», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что консолидация должна происходить исключительно вокруг общенациональных идей, таких как государственность, соборность Украины, завершение дискуссии по языковым вопросам, вокруг духовного единства нации и процессов интеграции в европейские и евроатлантические структуры.

«Наша Украина» должна четко понимать, что политика взаимоуничтожения – это не наша политика. Она не должна стать целью», - подчеркнул глава государства. Он также подчеркнул, что партия должна бороться не во имя победы над отдельным политиком или политической силой, а для завоевания сердца каждого человека.