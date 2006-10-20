Сотрудник Ровенской таможни погиб, выпав с девятого этажа

Сегодня утром погиб главный инспектор отдела таможенных платежей Ровенской таможни 36-летний Юрий Пелех, выбросившись с девятого этажа дома, где он проживал.

Как сообщили УНИАН в центре общественных связей УМВД Украины в области, перед трагедией Юрий вышел на балкон покурить. Стражи порядка склоняются к мнению, что таможенник покончил жизнь самоубийством. В квартире в это время была его жена и малолетний сын.

В этот же день в Ровно при выполнении строительных работ на одном из домов центральной части города со второго этажа упал 22-летний рабочий. С тяжелой травмой и переломом основы черепа он доставлен в городскую больницу.