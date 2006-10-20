Янукович поручил не допускать ксенофобии, расизма и антисемитизма

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил возобновить работу Комиссии при Кабинете Министров Украины по вопросам возвращения имущества и недвижимости религиозных организаций и религиозных общин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, такое решение В.ЯНУКОВИЧ принял ввиду многочисленных обращений представителей различных религиозных конфессий, религиозных общин и организаций. Проект правительственного решения по возобновлению работы данной Комиссии поручено подготовить вице-премьер-министру Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

Кроме того, глава правительства дал поручение Министерству юстиции при разработке проекта Закона Украины „Об основных принципах внутренней и внешней политики” предусмотреть в нем правовые нормы, направленные на недопущение распространения и пропаганды ксенофобии, расизма и антисемитизма.