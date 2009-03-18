Баррозу предлагает Ющенко и Тимошенко брать пример с Португалии

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ подчеркивает важность возобновления сотрудничества между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Брюсселе.

Ж.БАРРОЗУ отметил, что Украину не обошел международный финансовый кризис, и Украина сталкивается с очень серьезными экономическими и социальными вызовами.

«И когда страна сталкивается с такими сильными социальными и экономическими вызовами, задачей всех ответственных политиков является работать вместе для общего будущего, и это тот посыл, который я только что выразил Президенту ЮЩЕНКО и я также буду иметь возможность сказать это премьер-министру Украины, когда она приедет на конференцию (23 марта в Брюсселе состоится донорская конференция по модернизации украинской газотранспортной системы - УНИАН)», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Председатель Еврокомиссии отметил, что в ходе сегодняшней встречи В.ЮЩЕНКО вспомнил Португалию, премьер-министром которой в свое время был Ж.БАРРОЗУ. По словам Ж.БАРРОЗУ, в 70-е годы XX века, сразу после демократической революции, Португалия переживала очень сложные времена, однако смогла подписать соглашение с Международным валютным фондом. «Тогда объединились и правительство, и оппозиция, невзирая на то, что у них были разные взгляды, но они объединились, чтобы спасти государство», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

Он отметил, что Европейский Союз хочет сотрудничать с Украиной как с важным партнером, а также выразил уверенность в том, что в эти сложные времена экономического кризиса, господствующего в мире в целом и в Украине в частности, все властные институты Украины должны были бы объединиться, чтобы работать во благо страны и только на второе место ставить персональные разногласия.