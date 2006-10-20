Янукович: необходимо преодолеть коррупцию при администрировании НДС

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет о необходимости преодолеть коррупцию при администрировании налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом он сказал во время встречи с председателем Государственной налоговой администрации Анатолием БРЕЗВИНЫМ.

„Мы должны преодолеть коррупционные злоупотребления при взимании и возмещении налога на добавленную стоимость. Для этого необходимо создать прозрачную и понятную систему администрирования НДС”, - отметил глава правительства.

Руководитель ГНА проинформировал о подготовленном в соответствии с поручением премьер-министра комплексе мер по введению в действие автоматизированной системы электронной отчетности плательщиков НДС. По его словам, система практически готова к работе и может эксплуатироваться в полном объеме с 1 января 2007 года, если норма о внедрении электронного обращения документов по НДС будет сохранена в проекте государственного бюджета на следующий год.

В ходе встречи также была обсуждена проблема преодоления недоимки платежей в бюджет и намечен план мероприятий по сокращению этой задолженности.