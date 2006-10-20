Александр Третьяков про Тимошенко, стратегию и справедливость

Народный депутат Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ не исключает координации действий в оппозиции “Нашей Украины” и БЮТ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос о призыв лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО об объединении оппозиционных сил.

“Мы должны вместе с Юлией Владимировной искать общую стратегию действий, в том числе и на период 2009-2011 гг., чтобы возобновить партнерство между представителями помаранчевой команды во имя будущего Украины”, - сказал журналистам народный депутат Александр ТРЕТЬЯКОВ, отвечая на вопрос о призывах Ю.ТИМОШЕНКО об объединении оппозиционных сил.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, “такое сотрудничество возможно в разных формах как во время создания теневого правительства, так и во время согласованных действий в парламенте”.

“Мы готовы продемонстрировать, что не только отстаиваем каждый пункт предвыборной программы “Нашей Украины”, но и искренне разделяем лозунг “Справедливость есть, за нее стоит бороться, - отметил он.