Тимошенко приглашена выступить в Европарламенте и немецком Бундестаге

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО получила приглашение посетить Брюссель и Берлин для выступления в Европарламенте и Бундестаге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, пригласил Ю.ТИМОШЕНКО как лидера украинской оппозиции в Брюссель и Берлин председатель Комитета по внешним отношениям Европейского парламента, член правления Христианско-демократической партии Германии Элмар БРОК сегодня во время встречи в Киеве.

В ходе встречи собеседники обсудили развитие политической ситуации в Украине.

Э.БРОК выразил обеспокоенность отсутствием в последнее время прогресса в углублении отношений между Украиной и Европейским Союзом, а также промедлением с принятием Украиной пакета законов, необходимых для вступления во Всемирную торговую организацию .

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что БЮТ последовательно придерживается стратегии европейской и евроатлантической интеграции Украины. Лидер украинской оппозиции подчеркнула, что осознает логику шагов, которые необходимо сделать для приближения Украины к ЕС, отметили в пресс-службе.