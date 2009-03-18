БЮТ думает назначить министром финансов человека Азарова?
14:36, 18 марта 2009Политика
3024 0
Кандидатура - не единственная
|Федор ЯРОШЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.
В то же время он отметил, что это не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность.
По словам И.КИРИЛЕНКО, сегодня на заседании фракции БЮТ будут рассматриваться кадровые вопросы, в том числе и о кандидатуре министра финансов, поскольку эта должность является квотой БЮТ.
При этом в кулуарах Верховной Рады отмечают, что Ф.ЯРОШЕНКО нередко называют «человеком АЗАРОВА» (представителя Партии регионов Николая АЗАРОВА).
Как известно, Ф.ЯРОШЕНКО возглавлял ГНА во времена премьерства лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter