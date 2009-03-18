БЮТ думает назначить министром финансов человека Азарова?

Кандидатура экс-председателя Государственной налоговой администрации Федора ЯРОШЕНКО рассматривается на должность министра финансов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

В то же время он отметил, что это не единственная кандидатура, которая рассматривается на эту должность.

По словам И.КИРИЛЕНКО, сегодня на заседании фракции БЮТ будут рассматриваться кадровые вопросы, в том числе и о кандидатуре министра финансов, поскольку эта должность является квотой БЮТ.

При этом в кулуарах Верховной Рады отмечают, что Ф.ЯРОШЕНКО нередко называют «человеком АЗАРОВА» (представителя Партии регионов Николая АЗАРОВА).

Как известно, Ф.ЯРОШЕНКО возглавлял ГНА во времена премьерства лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.