В Британии заявили, что Украина за последние три года достигла прогресса в реформах больше, чем за предыдущие 23 года

Государственный секретарь по иностранным делам и делам содружества Великобритании Борис Джонсон отмечает, что Украина за последние три года достигла прогресса в реформах больше, чем за предыдущие 23 года.

Читайте такжеТиллерсон 9 июля встретится с Порошенко и молодыми реформаторами в Киеве - Госдеп СШАОб этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Лондоне в рамках Международной конференции по вопросам реформ в Украине.

"Я только хочу повторить, что было сказано всеми на конференции утром, что Украина достигла больше прогресса в реформировании системы управления и общества в течение последних трех лет, чем за предыдущие 23 года. Все это сказали, в частности, экономисты, работавшие в Украине в предыдущие времена", - заявил Джонсон.

По его словам, положительные результаты были, например, продемонстрированы в отношении системы государственных закупок и внедрения электронного декларирования имущества. "Когда все государственные чиновники должны разместить в онлайн-режиме их имущество и состояние ... Это то, чего даже нет в нашей стране", - подчеркнул Джонсон.

Однако, по его словам, все признают, что Украине нужно еще многое сделать. "Но восприятие встречи преимущественно такое, что Украина движется в правильном направлении", - добавил он.

"Весь смысл успеха заключается в том, что он создаст условия, и уже создает условия, чтобы бизнес почувствовал, что Украина является хорошей страной для инвестиций", - заявил Джонсон.