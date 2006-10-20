Фрадков приедет в Украину 24 октября

24 октября в Украине с визитом будет находиться глава российского правительства Михаил ФРАДКОВ.

Как сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, М.ФРАДКОВ прибудет в Киев для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Также с М.ФРАДКОВЫМ в Киеве встретится Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Во время встречи будут обсуждаться вопросы подготовки заседания межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. При этом А.ЧАЛЫЙ напомнил, что заседание этой комиссии может состояться на протяжении последующих двух месяцев.

А.ЧАЛЫЙ отметил, что В.ЮЩЕНКО очень положительно оценивает возобновление работы комиссии по экономическому сотрудничеству.

“В ходе этой встречи будут обсуждаться результаты работы первого заседания комитета, поскольку эта встреча будет завершающей в программе визита ФРАДКОВА", - сказал А.ЧАЛЫЙ.