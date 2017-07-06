Суд назначил Януковичу в деле о госизмене бесплатного адвоката

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева удовлетворила ходатайство обвинения о назначении бывшему президенту Виктору Януковичу по делу о государственной измене адвоката за государственный счет из центра бесплатной вторичной правовой помощи. Такое решение огласил председательствующий по делу судья Владислав Девятко.\

Читайте такжеЯнукович подал в прокуратуру заявление о "госперевороте"«Суд постановил принять отказ обвиняемого Януковича от защитников. Поручить Региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его (адвоката) явку на заседание, которое состоится 12 июля в 10.00 в Оболонском районном суде Киева. Решение суда обжалованию не подлежит», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, адвокаты бывшего президента Виталий Сердюк и Игорь Федоренко заявили о выходе из судебного процесса по делу о госизмене. Поэтому прокуроры обратились к суду с ходатайством назначить Януковичу государственного адвоката.

Янукович обвиняется в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса.