Кучма: был единственный шанс, но зациклились на двух вопросах

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА выражает обеспокоенность нынешней политической ситуацией в Украине и пессимистически смотрит на возможность возобновления переговоров между Партией регионов и «Нашей Украиной».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я не оптимист, я больше пессимист. Время потеряно всевозможными заявлениями… Дискуссии. Переговорного процесса как такового, по моему мнению, не было. Был диктат. А когда есть ультиматум, то вы хорошо понимаете, что кто-то из одной политической силы должен был поднять руки и сдаться в плен… А пойти друг другу навстречу не хватило политической воли», - отметил он, комментируя переговорный процесс по созданию широкой коалиции и шансы на его возобновление.

Экс-президент добавил, что «идет борьба не за Украину, а за власть».

Он напомнил, что убежден в том, что лучшим вариантом для Украины было бы создание коалиции на основе «Нашей Украины» и Партии регионов.

Как сказал Л.КУЧМА, это «был единственный шанс сделать шаг друг другу навстречу, и вместо деклараций о единой Украине действительно сделать что-то такое, что бы дало результат, несмотря на противоречия между этими политическими силами”. «А зациклились вы хорошо знаете на чем - на НАТО, на русском языке, хотя эти вопросы можно было немножко отодвинуть», - добавил он.

Л.КУЧМА сказал, что у него была надежда, что будет свет в конце тоннеля, но «тоннель оказался слишком длинным».

Относительно оппозиционности «Нашей Украины», при том, что к этой политической силе принадлежит нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО, Л.КУЧМА думает, что это «не на благо» страны. Он надеется, что Президент, глава правительства и председатель ВР, учитывая их заявления о готовности продолжать диалог, будут искать выход, который был бы на благо Украины.

Касаясь того, должен бы ли В.ЮЩЕНКО отказаться от почетного председательства в НСНУ, Л.КУЧМА сказал, что он категорически против того, чтобы глава государства представлял определенную партию. «Я категорически против. Можно еще считать, когда чисто президентская модель правления, там это понятно. А в президентско-парламентской глава государства не должен принадлежать к какой-то политической силе… Он должен быть Президентом всех украинцев», - подчеркнул Л.КУЧМА. Он назвал «добрым советом» инициативу об отказе от должности почетного председателя партии, и если В.ЮЩЕНКО прислушивается к этому совету, это будет хорошо и для него, и для страны.

По убеждению Л.КУЧМЫ, для стабилизации ситуации в Украине нужен диалог между В.ЮЩЕНКО и премьером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, а «можно на троих - с Александром МОРОЗОМ - сесть и сделать попытку подумать».

В то же время Л.КУЧМА обратил внимание на то, что внутри самой «Нашей Украины» уже есть «такие течения, которые никогда не согласятся на компромисс. В первую очередь с «регионами», но есть еще возможность остановить процесс противостояния…”. “Сегодня объявлена война, а когда есть война, победителей не будет», - предупреждает Л.КУЧМА.