Чего хочет Россия в обмен на газ по 130 долларов

Россия требует от Украины ряд политических и экономических уступок взамен на сохранение цены на газ в 2007 году на уровне 130 долл. за тысячу кубометров.

Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсантъ Украина» со ссылкой на свои источники в «Газпроме» и российском правительстве.

“Москва требует скорейшего проведения референдума относительно вступления Украины в НАТО, продления сроков пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины после 2017 года, а также пятилетнего сотрудничества с компанией RosUkrEnergo», - пишет издание.

При этом, по данным газеты, Россия готова сохранить цену в 130 долларов за тысячу кубометров, даже при выполнении всех вышеперечисленных условий, только на 1 год.

Издание утверждает, что Москва рассчитывает на успешное завершение переговоров во время встречи премьеров двух стран, которая состоится в Киеве 24 октября.