Мельниченко просит изъять оружие у Кучмы и Литвина
13:57, 20 октября 2006Политика
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Экс-майор настаивает на подписке о невыезде
Экс-майор госохраны Николай Мельниченко требует от правоохранительных органов срочно взять подписку о невыезде с экс-президента Леонида Кучмы и бывшего главы его администрации Владимира Литвина.
"Я хочу, чтобы правоохранительные органы взяли подписку о невыезде с Леонида Кучмы, Владимира Литвина и чтобы они у них изъяли оружие, если оно есть", - сказал Мельниченко.
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