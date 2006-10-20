Мельниченко просит изъять оружие у Кучмы и Литвина

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко требует от правоохранительных органов срочно взять подписку о невыезде с экс-президента Леонида Кучмы и бывшего главы его администрации Владимира Литвина.

"Я хочу, чтобы правоохранительные органы взяли подписку о невыезде с Леонида Кучмы, Владимира Литвина и чтобы они у них изъяли оружие, если оно есть", - сказал Мельниченко.

"Украинская правда"