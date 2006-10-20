Брезвин: возмещение НДС перешло в политическую плоскость

Глава Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) Анатолий БРЕЗВИН заявляет, что вопрос возмещения НДС сегодня перешел уже в политическую плоскость.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу.

По словам А.БРЕЗВИНА, НДС возмещается строго в соответствии с законодательством Украины, и ни о каких преференциях по территориальному принципу речи быть не может.

Он подчеркнул, что с августа Генпрокуратура Украины контролирует и проверяет законность и правильность возмещения НДС, пока нарушения не выявлены.

А.БРЕЗВИН назвал обострение ситуации вокруг возмещения НДС методом давления на правительство.

Напомним, в последнее время активно обсуждается проблема несвоевременного возврата НДС предприятиям-экспортерам, в частности, критическая ситуация в регионах.

17 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провел совещание по вопросам возмещения НДС и поручил собственному секретариату провести детальное расследование ситуации.

По результатам совещания глава государства поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Анатолию ГАЙДУКУ готовить заседание СНБО по проблематике НДС.

Службе безопасности Украины в течение месяца Президент поручил провести оперативную работу по документированию фактов коррупционных действий должностными лицами государственных органов в сфере возмещения НДС в масштабах Украины.

Кроме того, губернаторам глава государства поручил в трехдневный срок создать спецкомиссии, которые должны изучить ход возмещения НДС в регионах и предоставить через месяц отчеты. В эти комиссии, должны войти первые лица облгосадминистраций, областных подразделений ГНА, СБУ, МВД, а также представители регионального бизнеса и средств массовой информации.

«Нас беспокоят те тенденции, которые появились в разрезе регионов по формированию просроченных платежей, о чем сегодня сигнализирует бизнес-элита Украины, – заявил В.ЮЩЕНКО, выступая на совещании. – Мы становимся свидетелями того, как один из основных налогов национального бюджета, который составляет 37% всех доходов бюджета, с каждой неделей криминализируется».